Домонгольская Русь в балладах А. К. Толстого

Славянская доктринаДомонгольская Русь в балладах А. К. ТолстогоРыжов В. А. В. Фаворский, иллюстрация к «Слову о полку Игореве» Сегодня мы закончим рассказ об исторических балладах А.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновLarisa Stella - Запретная археология ДНК в черепах Паракаса – это мтДНК (митохондриальная) с мутациями, неизвестными ни у одного человека, приматов или животных, известных на сегодняшний день. Секвенированная ДНК показывает, что это неизвестное существо, очень далёкое от Homo Sapiens, неандертальцев и т.д.Комментировать
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