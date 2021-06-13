Славянская доктрина

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Домонгольская Русь в балладах А. К. Толстого

Домонгольская Русь в балладах А. К. Толстого

Рыжов В. А.   В. Фаворский, иллюстрация к «Слову о полку Игореве» Сегодня мы закончим рассказ об исторических балладах А.

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Юрий Ильинов
Larisa Stella - Запретная археология ДНК в черепах Паракаса – это мтДНК (митохондриальная) с мутациями, неизвестными ни у одного человека, приматов или животных, известных на сегодняшний день. Секвенированная ДНК показывает, что это неизвестное существо, очень далёкое от Homo Sapiens, неандертальцев и т.д.

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