Обнародованы детали доклада Евы Меркачевой о пытках с заседания СПЧ

Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту от имени правозащитников Члены Совета по правам человека при президенте встретились сегодня онлайн с президентом Владимиром Путиным — такая ежегодная встреча стала традиционной.
Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту от имени правозащитников Члены Совета по правам человека при президенте встретились сегодня онлайн с президентом Владимиром Путиным — такая ежегодная встреча стала традиционной.
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