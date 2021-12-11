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Обнародованы детали доклада Евы Меркачевой о пытках с заседания СПЧ

Обнародованы детали доклада Евы Меркачевой о пытках с заседания СПЧ

Член Совета по правам человека Ева Меркачева обратилась к президенту от имени правозащитников Члены Совета по правам человека при президенте встретились сегодня онлайн с президентом Владимиром Путиным — такая ежегодная встреча стала традиционной.

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