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Мировое обозрение

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«Так и лежат там»: Медик рассказал о брошенных телах бойцов ВСУ под Славянском и Краматорском

«Так и лежат там»: Медик рассказал о брошенных телах бойцов ВСУ под Славянском и Краматорском

На Славянско-Краматорском направлении украинские эвакуационные группы физически не успевают вывозить тела погибших бойцов ВСУ с передовых позиций.

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