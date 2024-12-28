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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт травмировал правое плечо, на котором перенес операцию в январе

Лидер «Мемфиса» получил повреждение во время матча против «Нового Орлеана» (132:124). Морэнт травмировался в результате жесткого, но поставленного по правилам заслона центрового «Пеликанс» Даниэля Тайса в третьей четверти.

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