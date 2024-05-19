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Юрген Клопп: «Меня вполне устраивает один титул АПЛ, хотя их могло быть и больше. Мы отдавали все силы, критиковать и исправлять было нечего»

«Красные» стали чемпионами Англии в сезоне-2019/20.  «Мы справились, мы справились. Суперособенное достижение.

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