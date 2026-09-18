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Татар-информ

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Московский фестиваль «Многоцветие России 2027» планируют посвятить Татарстану

Московский фестиваль «Многоцветие России 2027» планируют посвятить Татарстану

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Вице-премьер Республики Татарстан – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с делегацией Московского дома национальностей во главе с директором учреждения Сергеем Ануфриенко.

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