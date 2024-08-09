Эксперт – о последствиях возможного отключения газа из-за военных действий в Судже

В настоящее время нет риска того, что Республика Молдова столкнется с немедленными перебоями в поставках природного газа в результате военных действий в районе трансграничного узла соединения между Российской Федерацией и Украиной (Суджа).
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