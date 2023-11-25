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Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

К проблеме распоясавшихся мигрантов, всё чаще нарушающих законы РФ, присоединился глава нашего государства и призвал к самым жёстким мерам.

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Комментарии
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Irina Pchibyla
Приехали на стройку , построили и домой в кишлак или аул .И родственники в кишлаках и аулах пусть ожидают! Заполонили Столицу и все города  РФ ! Прохода нет ! Они везде ! Достали!
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2 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же в первую очередь нашим работодателем нужна &quot;дырка в законе&quot; о трудовых мигрантах. Преступность среди мигрантов &quot;зашкаливает&quot;, согласен, а они работают или просто приехали? За трудового мигранта должен отвечать работодатель, если они просто &quot;туристы&quot;, тогда &quot;по полной&quot; за преступление или противоправное действие. А за этим должна следить Прокуратура как наш МВД исполняет свои обязанности. Есть ещё &quot;фиктивные браки&quot;, наши женщины просто продают бракосочетание, он получает гражданство РФ, потом они разводятся и она снова ищет очередного жениха.
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2 час.
Эдуард Николаев
обязательная кастрация сократила бы приток остарбайтеров в Россию
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1 час.

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