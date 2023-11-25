Путин озвучил жёсткое решение по мигрантам в России

Приехали на стройку , построили и домой в кишлак или аул .И родственники в кишлаках и аулах пусть ожидают! Заполонили Столицу и все города РФ ! Прохода нет ! Они везде ! Достали!

Игорь Кузнецов

Конечно же в первую очередь нашим работодателем нужна "дырка в законе" о трудовых мигрантах. Преступность среди мигрантов "зашкаливает", согласен, а они работают или просто приехали? За трудового мигранта должен отвечать работодатель, если они просто "туристы", тогда "по полной" за преступление или противоправное действие. А за этим должна следить Прокуратура как наш МВД исполняет свои обязанности. Есть ещё "фиктивные браки", наши женщины просто продают бракосочетание, он получает гражданство РФ, потом они разводятся и она снова ищет очередного жениха.