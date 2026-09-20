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Царьград

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Лала Крамаренко может завершить карьеру из-за травмы колена

Лала Крамаренко может завершить карьеру из-за травмы колена

Дмитрий Крамаренко рассказал, что решение о продолжении карьеры его дочери Лалы, чемпионки Европы по гимнастике, зависит от неё самой.

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