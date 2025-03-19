Могила Владимира Жириновского: место памяти и предсказаний Юлия ЧелкановаВладимир Жириновский, известный российский политик и лидер ЛДПР, похоронен на Новодевичьем кладбище, расположенном в центре Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии