Церковь России сегодня, 9 марта 2024 года, отмечает День памяти святителя Тарасия Константинопольского AdministratorСогласно православному календарю, сегодня, 9 марта 2024 года, отмечается День памяти святителя Тарасия Константинопольского.
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