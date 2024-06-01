Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 409 подписчиков

Беглый олигарх заявил: "Русские войну выигрывают". Но какие выводы следует сделать России?

Беглый олигарх заявил: "Русские войну выигрывают". Но какие выводы следует сделать России?

Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России вызвало серьёзное напряжение на Западе. Поскольку это означает, что российская экономика переходит на военные рельсы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх