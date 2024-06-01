Беглый олигарх заявил: "Русские войну выигрывают". Но какие выводы следует сделать России?

Назначение Андрея Белоусова новым министром обороны России вызвало серьёзное напряжение на Западе. Поскольку это означает, что российская экономика переходит на военные рельсы.
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