Анджелина Джоли нашла себе бойфренда, который моложе, чем ее сын

Актрисе надоело быть одной. Джоли проводит время в компании юного актера LEGION-MEDIAПохоже, Анджелина Джоли решила оставить в прошлом тот период своей жизни, когда она, по ее заверениям, не думала больше ни о чем, кроме своих шестерых детей.