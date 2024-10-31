Анджелина Джоли нашла себе бойфренда, который моложе, чем ее сын

Актрисе надоело быть одной. Джоли проводит время в компании юного актера LEGION-MEDIAПохоже, Анджелина Джоли решила оставить в прошлом тот период своей жизни, когда она, по ее заверениям, не думала больше ни о чем, кроме своих шестерых детей.
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