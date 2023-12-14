Путин заявил, что экономика РФ за 2023 год вырастет на 3,5%

Российская экономика по итогам 2023 года вырастет на 3,5%. Об этом заявил президент Владимиром Путин в ходе прямой линии с россиянами, трансляция которой проходит на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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