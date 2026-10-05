Силуанов раскрыл, на сколько повысят пенсии в 2027 году

В 2027 году в России планируется провести индексацию пенсий дважды: сначала с 1 февраля — почти на 7%, затем с 1 апреля — на 3,3%.
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