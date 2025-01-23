Разница в возрасте: любовь или иллюзия?

ВераВерная

Конечно, молодость привлекательна. Свежесть чувств, эмоций, хороший секс, яркость отношений...ну считайте, судьба сделала вам такой подарок. Но вы прекрасно понимаете, что в сущности, перед вами ребенок. Живой и непосредственный. Вы нужны ему. Он набирает опыт. Но для семейной жизни с вами этот милый мальчик не пригоден. Он пока ещё плывет на байдарке через океан, а вы уже думаете как отложить денег на ремонт.