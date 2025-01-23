Сначала я не обращала внимания на возраст. Мы встретились на одной из вечеринок у общих знакомых. Он был энергичным, улыбчивым, с искренним интересом к жизни.
Разница в возрасте: любовь или иллюзия?
Комментарии
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ВераВерная
Конечно, молодость привлекательна. Свежесть чувств, эмоций, хороший секс, яркость отношений...ну считайте, судьба сделала вам такой подарок. Но вы прекрасно понимаете, что в сущности, перед вами ребенок. Живой и непосредственный. Вы нужны ему. Он набирает опыт. Но для семейной жизни с вами этот милый мальчик не пригоден. Он пока ещё плывет на байдарке через океан, а вы уже думаете как отложить денег на ремонт.
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17 час.
Светлана Демина
здесь не столько разница в возрасте сколько во взглядах и восприятии жизненных позиций...
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16 час.
Элеонора Коган
Лучше разбегитесь, а то трудно вам будет.
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4 час.
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