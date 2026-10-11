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Индийская IT-компания Infosys не ожидает существенного ущерба от ограничений на получение грин-карт в США

Индийская IT-компания Infosys не ожидает существенного ущерба от ограничений на получение грин-карт в США

Индийская Infosys, одна из крупнейших IT-компаний страны, заявила, что не ожидает существенного финансового воздействия от приостановки участия в американской программе Permanent Labor Certification, известной как PERM.

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