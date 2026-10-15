«Хиджабная революция» в Азербайджане, начавшаяся с нововведений в школьном дресс-коде, наглядно показала, что в деле строительства «Великого Турана» у турецкого «султана» Эрдогана все идет не так уж и гладко.
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"Опираясь на безвизовый режим и финансовую поддержку от государства в виде выплаты материнского капитала на их многочисленное потомство, радикалы, преследуемые КНБ Казахстана или СГБ Узбекистана, преспокойно легализуются в российских мегаполисах под видом строителей, таксистов и курьеров." (Цэ)
Вот кто бы мне объяснил, почему люди являющиеся угрозой для государства у СЕБЯ на родине, у НАС как угроза государственности не рассматриваются и, наоборот, считаются "ценными незаменимыми специалистами" и пользуются (при полном снисходительном попустительстве властей) всеми правами и льготами, что и коренное население.