Ангелопол поздравил Кагановскую с 18-летием: «Пусть твои мечты сбываются, а все плохое остается в прошлом!»

Сегодня фигуристке исполняется 18 лет. Кагановская и Ангелопол выступали вместе в танцах на льду. В конце августа их дуэт распался.
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