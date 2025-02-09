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Пожарные приехали тушить дом, но внезапно услышали жалобное мяуканье. Внутри жилища находился котёнок

Пожар – это всегда неожиданно, страшно и непредсказуемо. Он врывается в жизнь людей и оставляет за собой пепелище и ужасные воспоминания… Тем не менее, иногда жертвам происшествия все-таки везёт, потому что их успевают спасти… Источник фото: www.

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