Пожарные приехали тушить дом, но внезапно услышали жалобное мяуканье. Внутри жилища находился котёнок

Пожар – это всегда неожиданно, страшно и непредсказуемо. Он врывается в жизнь людей и оставляет за собой пепелище и ужасные воспоминания… Тем не менее, иногда жертвам происшествия все-таки везёт, потому что их успевают спасти… Источник фото: www.