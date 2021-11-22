МИД КНР: Литва будет нести ответственность за все последствия

Официальный представитель МИД КНР выступил с резким заявлением по поводу создания в Литве так называемого "официального представительства" ТайваняОфициальный представитель Министерства иностранных дел Китая выступил с заявлением о том, что Литва одобрила создание властями Тайваня так называемого «официального представительства» в стране: «Несмотря на сильное противодействие со стороны Китая, литовское правительство одобрило создание тайваньскими властями так называемого «Тайваньского представительства» в стране.