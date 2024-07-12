Невесте придется смириться: гостевой брак решит проблемы Баскова

Сваха Анна Осипова рассказала о привычках артиста. Николай Басков Социальные сетиСваха Анна Осипова считает, что певец по своей натуре является эстетом и человеком-праздником, который боится рутины и бытовухи как огня.
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