В ФАТХ заявили о нехватке выделяемой гумпомощи в секторе Газа

Гуманитарной помощи в размере 20 грузовиков день не хватает для жителей сектора Газа, рассказал в интервью «Известиям» пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе.