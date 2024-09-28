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Глава МИД Белоруссии пообещал немедленный ответ в случае умышленного удара ВСУ

Глава МИД Белоруссии пообещал немедленный ответ в случае умышленного удара ВСУ

Стоило белорусским войскам в начале августа убрать усиление с украинской границы, как ВСУ сразу запустили ударные беспилотники через территорию РБ в сторону России.

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Комментарии
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tsan tsan
Так потому Лукашенко и приказал убрать усиление, чтобы чуток помочь украинцам. Лукашенко ведь человек слова. Помните , он говорил  предыдущему президенту Украины:  ...&quot;   надо будет о Беларуси что-то - скажи, мы тебе за сутки всё сделаем , что попросишь. Всё , что президент Украины не просил, публично говорю, мы всегда делали. И так будет впредь&quot; . Кто бы сомневался.
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