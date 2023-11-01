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В Крыму — массовые сообщения о минировании учреждений, в Севастополе воздушная тревога, в бухте — дым

В Крыму — массовые сообщения о минировании учреждений, в Севастополе воздушная тревога, в бухте — дым

Гостей и жителей полуострова призывают доверять только официальным источникам информации. Дым в районе Севастопольской бухты — это табельное средство маскировки, которое используют военные, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

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