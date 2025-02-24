В Примгидромете сделали заявление об угрозе цунами для Приморья

В Примгидромете сделали заявление по поводу распространяющейся в соцсетях информации о потенциальной угрозе цунами для Приморья в связи с землетрясениями в Японском море, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу учреждения.
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