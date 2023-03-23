Circulation: спорт сильнее таблеток улучшает качество жизни при сердечной недостаточности

Ученые из Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологов выяснили, что для многих людей с сердечной недостаточностью контролируемые физические упражнения безопасны и могут улучшить качество жизни больше, чем лекарства.
Ученые из Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологов выяснили, что для многих людей с сердечной недостаточностью контролируемые физические упражнения безопасны и могут улучшить качество жизни больше, чем лекарства.
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