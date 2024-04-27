Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

Думаю,опять прогнемся,..дай Бог Петру Толстому сил и упорства в продвижении закона о мигрантами,где и адекватность и забота о России.

Аршак Меликджанян

отменить и запретить всякие двойные и всякие другие замаскированные виды других гражданств, перед имеющим поставить вопрос об отказе от других, особенно на гос. службе, и кстати а почему у нас не вызывают в наш МИД послов Узбекистана, Таджикистана и т.д.