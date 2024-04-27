То ли еще будет! Таджикским гражданам массово отказывают во въезде в Россию.
Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов
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Елена Таюрская
как им не стыдно еще и открывать рот? столько народа уложили....
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17 час.
Вера
Думаю,опять прогнемся,..дай Бог Петру Толстому сил и упорства в продвижении закона о мигрантами,где и адекватность и забота о России.
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16 час.
Аршак Меликджанян
отменить и запретить всякие двойные и всякие другие замаскированные виды других гражданств, перед имеющим поставить вопрос об отказе от других, особенно на гос. службе, и кстати а почему у нас не вызывают в наш МИД послов Узбекистана, Таджикистана и т.д.
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16 час.
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