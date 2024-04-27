Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Полагаю вполне правомерно ответить безпилотниками по территории Литвы... иначе литовцы начнут борзеть.Белорусский фронт
  • Владимир
    Не засиделся ли в своем кресле господин Воробьев?Кратко про аресто...
  • валерий двойнишников
    Приветствую тебя, замполит Помойлов!Вижу с бухла на кокс перешел!Блинкен пригрозил...

Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

Российского посла вызвали в МИД Таджикистана из-за жалоб мигрантов

                                                                                            То ли еще  будет! Таджикским гражданам массово отказывают во въезде в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Таюрская
как им не стыдно еще и открывать рот? столько народа уложили....
Ответить
17 час.
Вера
Думаю,опять прогнемся,..дай Бог Петру Толстому сил и упорства в продвижении закона о мигрантами,где и адекватность и забота о России.
Ответить
16 час.
Аршак Меликджанян
отменить и запретить всякие двойные и всякие другие замаскированные виды других гражданств, перед имеющим поставить вопрос об отказе от других, особенно на гос. службе, и кстати а почему у нас не вызывают в наш МИД послов Узбекистана, Таджикистана и т.д.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх