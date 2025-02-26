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Царьград

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На Украину могут ввести войска сразу 3 страны НАТО: Сенсацию выдали в Париже

На Украину могут ввести войска сразу 3 страны НАТО: Сенсацию выдали в Париже

По словам Ломбара, Франция ожидает, что США окажут поддержку западным войскам на УкраинеГлава министерства финансов Франции Эрик Ломбар в интервью Bloomberg TV заявил, что официальные дискуссии по вводу войск на Украину уже начались.

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Комментарии
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Галина
НУ-НУ..... Последствия для так называемых &quot;миротворцев&quot; самые замечательные будут....
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