Суд Курской области признал отказ подрядчика от контракта незаконным

Контракт на строительство бассейна стоимостью 321 млн рублей сорван на три года, подрядчик обещал завершить работы до конца 2025 года, но отказался от исполнения на финальной стадии.
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