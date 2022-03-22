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Конте получил приз лучшему тренеру прошлого сезона Серии А

Антонио Конте получил приз лучшему тренеру прошлого сезона Серии А. Награду тренеру «Тоттенхэма», ранее возглавлявшему «Интер», вручила Ассоциация итальянских футболистов по итогам голосования.

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