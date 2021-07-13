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Почему талибы поехали в Тегеран и Москву, а не в Анкару

Почему талибы поехали в Тегеран и Москву, а не в Анкару

Cumhuriyet, Турция, Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller) План был таков. 1. 24 апреля Турция должна была принимать у себя переговоры между афганскими правительственными силами и «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.

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Дмитрий
Поддержать талибов как прокси против турков, НАТО и ИГИЛ!
саша дмитренко
ненависть шиитов и сунитов,,потому и турок не хотят
Александр Лук
Талибы, это в основном пуштуны, а пуштуны не турки и идея "Великого Турана" им не интересна.

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