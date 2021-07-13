Почему талибы поехали в Тегеран и Москву, а не в Анкару

Cumhuriyet, Турция, Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller) План был таков. 1. 24 апреля Турция должна была принимать у себя переговоры между афганскими правительственными силами и «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ — прим.