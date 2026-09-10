📷⚡️В рамках международного салона El Alamein International Airshow 2026 состоялась презентация новейшего барражирующего боеприпаса «Дань-Т», который по своей функциональной архитектуре классифицируется как малозаметная тактическая крылатая ракета.
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