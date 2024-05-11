Махачев готовится к бою с Порье в США: «Начало бойцовского лагеря в Нью-Джерси»

«Начало бойцовского лагеря в Нью-Джерси», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев. Напомним, что поединок за титул в легком весе между Махачевым и Дастином Порье пройдет в ночь на 2 июня в главном событии UFC 302.