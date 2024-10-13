Полиция Симферопольского района приглашает граждан вступать в добровольную народную дружину

Отдел МВД России по Симферопольскому району приглашает всех граждан, которым не безразличны безопасность, порядок и покой в нашем районе, для участия в охране общественного порядка нашего района в составе добровольной народной дружины.
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