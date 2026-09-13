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Орловские новости

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Православные чтят память священномученика Киприана 13 сентября

Православные чтят память священномученика Киприана 13 сентября

Святитель Киприан, чью память чтят 13 сентября, до 46 лет был убежденным язычником, пока не принял крещение и не посвятил жизнь служению Богу.

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