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Курские новости

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В приграничье Курщины возник «затык» со сведениями для жилсертификатов курянам

В приграничье Курщины возник «затык» со сведениями для жилсертификатов курянам

Об этом сообщил в ходе заседания регправительства ио замгубернатора Владимир Базаров. Он подчеркнул, что сейчас есть возможность выдать 450 сертификатов на 2 млрд 714 млн рублей, но многие куряне, выехавшие в другие регионы России, остаются неизвестными.

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