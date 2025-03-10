В приграничье Курщины возник «затык» со сведениями для жилсертификатов курянам

Об этом сообщил в ходе заседания регправительства ио замгубернатора Владимир Базаров. Он подчеркнул, что сейчас есть возможность выдать 450 сертификатов на 2 млрд 714 млн рублей, но многие куряне, выехавшие в другие регионы России, остаются неизвестными.