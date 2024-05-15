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Мы соседи по планете

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16 удивительных трансформаций людей: в подростковом возрасте и сейчас

16 удивительных трансформаций людей: в подростковом возрасте и сейчас

Мы все меняемся с годами, сменяем различные варианты одежды, делаем другие прически. Но есть те, кто визуально остаются такими же, на их лице отражаются лишь годы, а есть те, кого совершенно не узнать! Если сопоставить их подростковые фото с нынешними, то первое, что скажут многие – «зачем вы сравниваете разных людей?» Примерами подобных преображений люди с радостью и порою с гордостью делятся в сети.

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