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Revolut не получал требований от хакеров, укравших данные его клиентов

Финтех-стартап Revolut не получал никаких прямых обращений или требований от отдельных людей или группы, взявших на себя ответственность за утечку данных его клиентов, сообщил представитель компании агентству Reuters.

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