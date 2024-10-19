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Царьград

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Посол России в Армении перечислил плюсы БРИКС для суверенных государств

Посол России в Армении перечислил плюсы БРИКС для суверенных государств

БРИКС является клубом, где не принято "выкручивать руки", убеждён КопыркинС 22 по 24 октября в Казани пройдёт саммит БРИКС, в котором собирается принять участие премьер Армении Никол Пашинян.

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