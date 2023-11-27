PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    А у тех у кого минималка этой осенью более чем  на полтысячи меньше по факту с прежним прошлогодним  началом  отоплен...До 89,32 процента...
  • Леонид Ла Рошель
    Каком-то долб..бу, что считает себя журналистом, попал в руки словарь русских слов и его словарный запас увеличился, ...Пенсионеры узнали...
  • Иван Щукин
    Это точно, от такой "пенсии" россияне давно уже "обомлели"! Ещё бы такую пенсию "нашим слугам народа", да и членам пр...Пенсионеры узнали...

Андрей Пугачев возглавил Альфа-Банк в Приморском крае

Андрей Пугачев возглавил Альфа-Банк в Приморском крае

Региональным управляющим Альфа-Банка в Приморском крае назначен Андрей Пугачев. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегии, развитие бизнеса и усиление позиции Альфа-Банка в регионе, а также укрепление взаимодействия с органами государственной власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх