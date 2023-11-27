Андрей Пугачев возглавил Альфа-Банк в Приморском крае

Региональным управляющим Альфа-Банка в Приморском крае назначен Андрей Пугачев. На этой позиции он будет отвечать за реализацию стратегии, развитие бизнеса и усиление позиции Альфа-Банка в регионе, а также укрепление взаимодействия с органами государственной власти.
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