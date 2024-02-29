Криптобиржа Gemini заключает сделку на $1,1 миллиарда с NYDFS для компенсации клиентам Earn

Компания Gemini Trust Co. достигла соглашения с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) по программе Gemini Earn, согласившись вернуть клиентам 1,1 миллиарда долларов и уплатить штраф в размере 37 000 000 долларов.
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