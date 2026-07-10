Врач Лев Рудин: шепот при больном горле вреден для голосовых складок

Врач Лев Рудин предостерег от шепота при боли в горле, указывая на его вред для голосовых складок. Он также опроверг пользую молока при простуде и указал на опасность алкоголя, ухудшающего самоконтроль и наносящего ущерб голосу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии