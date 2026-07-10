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Царьград

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Врач Лев Рудин: шепот при больном горле вреден для голосовых складок

Врач Лев Рудин: шепот при больном горле вреден для голосовых складок

Врач Лев Рудин предостерег от шепота при боли в горле, указывая на его вред для голосовых складок. Он также опроверг пользую молока при простуде и указал на опасность алкоголя, ухудшающего самоконтроль и наносящего ущерб голосу.

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