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Захарова сочла интервью Зеленского «адской смесью нацизма»

Захарова сочла интервью Зеленского «адской смесью нацизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое возмущение, назвав интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману «адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».

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