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Наука и Техника

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406-мм пушка Б-37: непревзойденный калибр, рожденный для флота, которого не случилось

406-мм пушка Б-37: непревзойденный калибр, рожденный для флота, которого не случилось

Когда я погружаюсь в историю военно-морских вооружений, меня не покидает ощущение, что некоторые инженерные шедевры создаются словно для какого-то параллельного мира — мира, где их потенциал мог бы раскрыться полностью.

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