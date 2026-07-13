406-мм пушка Б-37: непревзойденный калибр, рожденный для флота, которого не случилось

Когда я погружаюсь в историю военно-морских вооружений, меня не покидает ощущение, что некоторые инженерные шедевры создаются словно для какого-то параллельного мира — мира, где их потенциал мог бы раскрыться полностью.
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