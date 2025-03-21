В Смоленске открылась регистрация на второй сезон «СпортТрека»

В прошлом году от Смоленской области участвовали 84 жителя, двое из которых успешно вышли в финал Новый сезон спортивных и образовательных возможностей для жителей Смоленской области стартовал с регистрацией на проект «СпортТрек» платформы «Россия – страна возможностей».