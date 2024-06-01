Слезы Роналду после проигрыша в финале, Рублев вылетел с «РГ», ЦСКА ведет 3-0 у УНИКСа, чеченца подозревают в подготовке теракта во время ОИ и другие новости

1. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Хилалю» Малкома по пенальти в игре за Кубок короля Саудовской Аравии.
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