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Не только о футболе

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Слезы Роналду после проигрыша в финале, Рублев вылетел с «РГ», ЦСКА ведет 3-0 у УНИКСа, чеченца подозревают в подготовке теракта во время ОИ и другие новости

Слезы Роналду после проигрыша в финале, Рублев вылетел с «РГ», ЦСКА ведет 3-0 у УНИКСа, чеченца подозревают в подготовке теракта во время ОИ и другие новости

1. «Аль-Наср» Роналду уступил «Аль-Хилалю» Малкома по пенальти в игре за Кубок короля Саудовской Аравии.

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Максим Комаров
https://youtu.be/7udQKiYzzcc?si=kJrwW7wD8hriKxfn
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14 час.
Максим Комаров
Специальная - дорожная песня. Для тех, кто в танке. Для болельщиц фксм, короче. https://youtu.be/TGJKwMxOjFg?si=Hpyp4tgqAhUGIeWy
- YouTube
youtu
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14 час.
КУАТ
Отрабатываешь?
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8 час.

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