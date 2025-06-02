Украинские оппозиционные ресурсы назвали атаку на аэродромы РФ «российским Перл-Харбором»

В минувшее воскресенье сложилась экстраординарная ситуация. Украинские атаки на военные аэродромы России, где базируется стратегическая авиация, были совершены именно в выходной день из расчета, что должностные лица и командиры не находятся на рабочем месте, а с некоторыми, возможно, не будет связи в случае ЧП.