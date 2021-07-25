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«Надеюсь, буду жить счастливо», – как сложилась жизнь Андрея Норкина после того, как его супруга наложила на себя руки

«Надеюсь, буду жить счастливо», – как сложилась жизнь Андрея Норкина после того, как его супруга наложила на себя руки

В прошлом году Андрей Норкин потерял любимую жену и верную подругу, с которой вместе работал и растил четверых детей.

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