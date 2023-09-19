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Эрмосо не понимает, почему не попала в сборную Испании после скандала с поцелуем

Эрмосо не понимает, почему не попала в сборную Испании после скандала с поцелуем

Футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо в своих социальных сетях высказалась о непопадании в состав национальной команды после скандала с поцелуем с уже бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.

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